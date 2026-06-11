Wszędzie mało ludzi... przynajmniej ja tak słyszę, od rodziny, od znajomych, a czasem i od obcych ludzi.

Problem jest w ch*** złożony. Dla wszystkich korpo i januszeksów pracownik to obciążenie, wolą żeby był syf, bałagan i przepracowanie, jak zatrudnić dodatkowych 5 osób, które zmieniłoby wszystko.



Owadzie dyskonty są świetnym przykładem, syf, kolejki, klejąca podłoga, jeden wielki rozpierd...i co ? I nic, czasem ponarzekają pracownicy, czasem klienci i nic z tego nie wynika, a Pokaż całość