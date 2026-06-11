Wydajność rośnie, ale jakim kosztem. Pracownicy są na granicy wytrzymałości
Polskie firmy nie narzekają dziś przede wszystkim na brak technologii, lecz na brak ludzi i ich przeciążenie pracą. Niedobory kadrowe, wypalenie zawodowe oraz rosnąca rotacja pracowników stały się największymi przeszkodami dla wzrostu produktywności.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (33)
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p0lskie fiirmy narzekają na:
- brak ludzi ...chcących pracować za minimalną,
- ich przeciążenie pracą ...na które to przeciążenie sami pracownicy narzekają, a mogliby w końcu przestać narzekać, tylko wziąć się w końcu do roboty,
- niedobory kadrowe ...sztucznie i celowo utrzymywane przez p0lskie firmy, by pracownik wykonywał pracę za dwóch, albo trzech,
- wypalenie zawodowe ...które to pracownicy mają czelność zgłaszać,
Problem jest w ch*** złożony. Dla wszystkich korpo i januszeksów pracownik to obciążenie, wolą żeby był syf, bałagan i przepracowanie, jak zatrudnić dodatkowych 5 osób, które zmieniłoby wszystko.
Owadzie dyskonty są świetnym przykładem, syf, kolejki, klejąca podłoga, jeden wielki rozpierd...i co ? I nic, czasem ponarzekają pracownicy, czasem klienci i nic z tego nie wynika, a
Biedronkom dalej brakuje standardów ale kiedyś to ube wyglądały jak targowisko pod dachem więc jakiś jest progres.
Wniosek jest taki, że zamiast sprowadzać 500k imigrantów rocznie trzeba zejść do
Potem biorą ich do swoich Januszexów zamiast płacić godne pieniądze a prawica, która z chęcią bierze pieniadze za posredniczenie w tym procederze zrzuca wine na "lewaków".
https://www.fakt.pl/pieniadze/szczyt-hipokryzji-taki-biznes-robi-wazny-dzialacz-konfederacji/p6xqgh2
PIS
W ogole przy dzisiejszej wydajnosci CAŁEJ gospodarki praca 8h x 5 dni w tygodniu jest juz prawdziwym archaizmem.
@malkontent: opisałeś to idealnie, z tym że ja bym dopisał na końcu że działają na