Sardynia all inclusive. Burmistrz na warsztatach w winiarni kosztem podatnika
"(...)koszt projektu finansowany był ze środków unijnych" chyba więcej nie trzeba :)Polski-Polak-Siema-PL
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"(...)koszt projektu finansowany był ze środków unijnych" chyba więcej nie trzeba :)Polski-Polak-Siema-PL
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Komentarze (23)
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Wiem za to, że raz na kilka lat prezydent i różnic pracownicy urzędu jeżdzą tam w ramach tej współpracy. Po co? Kto wie
Lokalne gazetki by szybko smaczki powyciągały
widzę w rejonie zaangażowanie młodych ludzi,