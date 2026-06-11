Tak było jest i będzie. Nie ma u nas żadnej kultury zarządzania i nigdy nie będzie, bo młode partyjne bojówki są hodowane przez starych dziadów z komuszym myśleniem i przenoszą to dalej, tak samo na niższych szczeblach i w urzędach. Do tego podejście typu im wiecej kasy rozwalisz tym lepiej, bo jak nie wywalisz do limitu, to za rok dotacja będzie mniejsza. Nikt nie myśli o oszczędzaniu, bo co zabawne jest to Pokaż całość