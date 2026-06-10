Korowódka dębówka dotarła na płd. Polski. Lokalne władze ostrzegają mieszkańców
Najnowszy komunikat o pojawieniu się gąsienic korowódki dębówki pochodzi z gminy Kłaj w województwie małopolskim. Władze gminy podkreślają, że owad może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Przestrzegają mieszkańców przed konsekwencjami, jakie może wywołać kontakt z owademCarnage666
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Komentarze (11)
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Nie masz robić depilacji, do skóry wystarczy taka lekko „zużyta” taśma, ale mająca jeszcze możliwości klejenia.
Czyżby jakiś gastarbeiter z DE przywiózł ją w aucie?
Dzięki za ciekawe znalezisko! Mam nadzieję, że wejdzie na główną, bo przyznaję bez bicia, że sam nie wiedziałem o tym owadzie.