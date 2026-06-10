Najbardziej nierealistycznym elementem tego serialu jest właśnie ta "ławeczka". Nie to, że istnieje i pijaki siedzą pod sklepem, bo to akurat obraz każdej wsi mającej taki lokalny sklepik. Ale to, że oni tam siedzą tyle lat, mają normalną cerę, głos, zdrowie, a niektórzy nawet dożyli sędziwego wieku, jak postać Pieczki.

Jak ten serial trwał 10 lat, to 2 pijaków powinno już być w rowie, 3-ci wrakiem człowieka, którzy przechlał już wszystko i Pokaż całość