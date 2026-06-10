Nie chcą Olbrychskiego w "Ranczu". Fala komentarzy u reżysera
Wojciech Adamczyk, reżyser serialu "Ranczo", umieścił na swoim koncie na Facebooku link do artykułu, w którym zapowiedziano Daniela Olbrychskiego, mającego w produkcji zastąpić Franciszka Pieczkę.etepetete
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Komentarze (92)
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Jak ten serial trwał 10 lat, to 2 pijaków powinno już być w rowie, 3-ci wrakiem człowieka, którzy przechlał już wszystko i
wszystko tam sie opiera na pokazywaniu jakie zajebiste są projekty unijne, każdy wątek od wsiowej baby zdającej mature przez pijaczków zakładających biznes po jakiś rozwój tej ich wsi opiera się na tym że łunia to umożliwiła i ratuje biedny polski lud
@Faggio a to wynika z nowej zapowiedzi że będzie to samo? Wtedy taki był klimat żeby ludziom przybliżyć Europę i łunie, bo było też Europa da się lubić czyli kolejna soft propaganda dla rozrywki.
Mielibyśmy te odcinki, z Koziołem - prezydentem Polski, już dekadę temu, gdy żyli jeszcze wszyscy aktorzy, gdyby ówczesna TVP Kurskiego nie zablokowała produkcji.
A tak w ogóle, to po ch00j oni chcą wskrzeszać ten serial? Wszystkie wątki praktycznie pozamykane, aktor grający Kusego już nie żyje (pojawił się we wszystkich odcinkach), a realia polskie się pozmieniały. W nowym sezonie bohaterowie pewnie będą dochodzić do siebie po COVIDzie, Kozioł nie wiadomo kim będzie bo prezydentem wiecznie być nie może, a w skład obsady
@LordDamianus: Serio uważam, że to mogłoby się w wielu scenach udać i nie być rażąco irytujące, ale też myślę, że pokolenie które jest zafascynowane Ranczem, to to samo, które nigdy w życiu tego nie zaakceptuje mentalnie.