Porodówki i rzeczy związane z ciążami nigdy nie powinny być kosztem, że się w ogóle usuwa ze szpitala kwestie z nimi związanymi. w społeczeństwie o takiej demografii - to jest inwestycja w przyszłość, w przeciwieństwie do wielu innych oddziałów, które są w zasadzie tylko przetrzywymalniami dla dogorywających emerytów. W każdym powiecie powinna byc chociaż jedna zasrana salka z kilkoma łózkami i jakimś sprzętem do odbioru porodu, jak jest problem z utrzymaniem pełnoprawnego Pokaż całość