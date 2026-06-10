Znikają kolejne porodówki w Polsce. NFZ podał dane
Osiem oddziałów ginekologiczno-położniczych w tym roku zaprzestało działalności - przekazał Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczba porodówek systematycznie spada: w 2010 roku było ich 406, w listopadzie 2025 już tylko 305.Ale-o-sio-chozii
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Komentarze (42)
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@Kartoffelpanzerkampfwagen: kartofel, pokaż swój ryj, jeśli już głupkowato nabijasz się z innych. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Coraz bardziej mam wrażenie, że nikt cię nie chce i frustracje wylewasz na "facecików".
Popełniłaś błąd wielu żmij i *uk. Nawet ze szpetnym ryjem możesz kogoś znaleźć. Ale ze szpetną osobowością - dużo gorzej.
#pdk
Oficjalnie możemy stwierdzić, że idziemy w oligarchizację i powielamy model I RP, który doprowadził
Tu nie chodzi o "help!! Helpe!!!11!1helpee!!!!1111oneoneone"
Tylko o wskazanie problemu jakim jest demografia kraju.