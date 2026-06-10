Rowerzysta, który popchnął i przewrócił seniorkę, usłyszał zarzuty
Grożą mu trzy lata pierdzenia w pasiakmieszalniapasz
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Grożą mu trzy lata pierdzenia w pasiakmieszalniapasz
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Komentarze (36)
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Taaaaa już to widzę - nawet miesiąca nie dostanie a jak dostanie to w zawiasach - no chyba, że recydywa.
nie ma co oszukiwać, że ścieżki są tak fatalnie zaprojektowane, że prowadzą one do frustracji
jak ktoś chce sobie jechać spokojnie bez ciągłego hamowania, darcia japy, zatrzymywania się to nie ma to żadnych szans w tym kraju
To se niech po lesie życiówkę robi, miasto jest dla wszystkich a nie tylko dla pedalarzy.
Przeze te ścieżki strach teraz po Warszawie chodzić.
za takie coś to powinien w psychiatryku siedzieć