Materiał dotyczył przemówienia oficera armii niemieckiej do formacji złożonej z mieszkańców przedwojennych południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. Dla historyków temat doskonale znany. Dla algorytmu najwyraźniej już nie.Efekt?Ograniczenie zasięgów, ostrzeżenie dla strony i informacja, że kolejne „naruszenia” mogą skończyć się jeszcze poważniejszymi konsekwencjami.Odwołanie nic nie dało.Najwyraźniej w XXI wieku łatwiej jest oceniać historię przez algorytm niż próbować ją zrozumieć.To zresztą szerszy problem. Coraz częściej materiały edukacyjne, archiwalne fotografie, fragmenty kronik czy przemówień historycznych są traktowane przez automatyczne systemy tak samo jak treści propagandowe. Nie liczy się kontekst, komentarz ani cel publikacji.Dlatego tym bardziej zachęcam Was do zajrzenia na mój kanał YouTube, gdzie od pewnego czasu materiały mają anglojęzyczny dubbing. To pozwala przynajmniej podejmować mi próbę opowiadania o polskiej historii. Bo historia nie staje się mniej ważna tylko dlatego, że algorytm jej nie rozumie.Mam nadzieję, że fanpage przetrwa i nie zostanie zdjęty za jakieś kolejne zdjęcie czy wideo z II wojny światowej. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam do subskrybowania kanału YT, albo dołączenia do innych opcji wsparcia (szczegóły znajdziecie w opisach materiałów filmowych). Ręce opadają.