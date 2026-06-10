Sztuczny liść produkuje paliwo z powietrza. Badacze z Yale ujarzmili fotosyntezę
Nowy sztuczny liść zamienia energię słoneczną bezpośrednio w metanol bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Rozwiązanie naśladuje naturalną fotosyntezę, ale pod względem wydajności znacząco przewyższa wcześniejsze technologie tego typu.portal_przemyslowy
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Komentarze (45)
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@peters294: warto też dodać że w standardowej fermentacji cukrów z owoców metanol nigdy nie powstaje. Tego typu żarty z metanolu są miejską (wiejską) legendą, lub wynikają z celowego zmieszania i zatrucia.
Będzie na aliexpress.
@fraciu: 1 litr metanolu to ok 4 kWh a duży domowy magazyn energii 20 kWh. Gdyby można było produkować metanol latem, to mozna byłoby nim ogrzewać dom w zimie.
W tej metodzie surowce są brane z powietrza.
Żadnych konkretów jaka jest sprawność urządzenia.