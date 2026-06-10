Nieletnia ofiarą zbiorowego gwałtu. Nie wiem ale się domyślam.
Francuskie media i prokuratura informują o szokujących wydarzeniach w aglomeracji Paryża. W środę w departamencie Dolinawesolymarcin
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Francuskie media i prokuratura informują o szokujących wydarzeniach w aglomeracji Paryża. W środę w departamencie Dolinawesolymarcin
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (26)
najlepsze
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
Komentarz usunięty przez autora
@Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen: We Włoszech jest Policja Państwowa oraz Karabinierzy, to dwie różne formacje.