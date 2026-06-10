Polacy na celowniku po protestach w Southampton. Czy będą kolejne zatrzymania?
Po protestach w związku ze śmiercią Henryego Nowaka, brytyjska policja poszukuje uczestników demonstracji pochodzących z Polski. - Nic nie zrobiłem, ale boję się, że przyjdą po mnie do domu - mówi Polish Express jeden z uczestników.Zgradaktor
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Komentarze (5)
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Jako ciekawostka warto też zauważyć, że lokalni angielscy patrioci są pod bardzo pozytywnym wrażeniem, chwalą i dziękują Polakom.
na pewno pójdzie siedzieć za niewinność ( ͡° ͜ʖ ͡°)