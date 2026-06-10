Bez tlenu nie byłoby pożaru. Kiedyś nie dali rady odciąć tlenu, dziwne że zawalające się korytarze z czasem go nie odcięły przynajmniej w niektórych rejonach. Dzisiaj mają technologię satelitarną, np. mapa cieplna powinna dać radę, dziwne że dla fame'u nie zrobił tego np. elon musk.