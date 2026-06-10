Miasto w USA trawi pożar nieprzerwanie od 1962 roku. Poznajcie Centralię
Trwający od 1962 roku pożar spowodował opuszczenie miasta, wyburzenie wszystkich zabudowań i ucieczkę mieszkańców.wykopwykopwykop1
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Trwający od 1962 roku pożar spowodował opuszczenie miasta, wyburzenie wszystkich zabudowań i ucieczkę mieszkańców.wykopwykopwykop1
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Urzędasy tacy jak w Polsce.
Wrzucałem ze starego konta w 2019 ;)