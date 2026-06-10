Belfast w ogniu. Jak kryzys migracyjny stał się kryzysem bezpieczeństwa!
To nie znaczy, że podpalenia domów i ataki na przypadkowe rodziny można usprawiedliwić. Nie wolno jednak udawać, że źródłem gniewu jest wyłącznie dezinformacja, skrajna prawica albo mowa nienawiści. Takie tłumaczenie jest politycznie wygodne, lecz intelektualnie nieuczciwe.Akinori456
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Komentarze (69)
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@qupi: ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Spójrzmy prawdzie w oczy, jak ktoś jest ogarnięty i szuka pracy to sobie poleci do