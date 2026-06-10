Nieroby na zasiłkach głosują na lewicę która sprowadza do kraju rozmaitych "inżynierów" i "lekarzy" żeby pracowali na zasiłki dla lokalnych pasożytów oraz budować poparcie. To są ludzie z państw gdzie średnie IQ oscyluje w granicach temperatury w słoneczny dzień, więc logiczne że będą na lewicę głosować. Bo połowa chce kraść a druga połowa ma lewicę za imbecyli.



Spójrzmy prawdzie w oczy, jak ktoś jest ogarnięty i szuka pracy to sobie poleci do Pokaż całość