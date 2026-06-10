To jest wina państwa z kartonu, jeden z ekspertów którzy się wypowiadali na temat tej sytuacji, na swoim kanale na yt mówił jak można w łatwy sposób dostać pozwolenia ze starostwa na hodowle jadowitych węży, z tego co pamiętam to od grupy 2. Powinien być zakaz sprowadzania tego gowna do kraju.