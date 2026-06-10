Został ukąszony przez żmiję lewantyńską. Surowica dotarła do Krakowa samolotem
Dramatyczna walka o życie 16-latka rozegrała się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.Pradnikk
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Dramatyczna walka o życie 16-latka rozegrała się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.Pradnikk
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Komentarze (71)
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Według relacji ojca, do ukąszenia doszło w nocy podczas czynności związanych z opieką nad zwierzętami, gdy 16-latek został ukąszony w
@Hans_J23: doświadczenie przyda mu się teraz jak będzie wyjaśniał żonie co się stało.
BTW:
Pomijając już kwestię czy wolno było mu to trzymać, bo już wiemy że nie, to rozsądne było by wywiedzieć się nt dostępności surowicy, lub nawet trzymać zapas.
Wiemy już że w pewnym wieku jest siano w głowie, ale na miejscu rodziców też bym się nad sobą zastanowił...
No i raczej wpadnie prokurator, no bo skądś się ten
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
biedny Robercik
@eSUBA94: Nie pojawia się. Może się obraził albo coś go ugryzło.
Pierwsza myśl: w USA już było po dzieciaku
Druga myśl: chyba za takie coś to powinien becalować ojciec
Ciekawe kto ją tu przywiózł