To może inaczej:



1. "ma" opuścić, czy opuścił?

2. Jeśli opuścił, to czy został objęty zakazem wjazdu do UE na co najmniej 15 lat?

3. Czy przed deportacją, jeśli się zadziała, pobrano od niego jego biometrykę plus ewentualnie jakieś próbki DNA tak, by maksymalnie utrudnić mu potencjalny powrót, albo w ogóle go uniemożliwić w oknie transferowym innego kraju wspólnoty?