41-latek z Zimbabwe ma opuścić Polskę. Chodzi o atak na mieszkańca Lublina!
Lubelscy działacze Ruchu Narodowego zarzucają organom ścigania nieudolne działania w sprawie imigranta, który zaatakował Polaka w jednym z klubów w centrum Lublina. Tymczasem jak informują funkcjonariusze 41-latek z Zimbabwe ma zostać deportowany.Akinori456
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Komentarze (20)
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@dune: teraz przez Hiszpanię, od razu go zalegalizują, żeby mógł głosować
Z resztą jaki sygnał wysyła w świat ta banda rządowych idiotów? Że w Polsce można nawet próbować zabić Polaka, najwyżej ci
1. "ma" opuścić, czy opuścił?
2. Jeśli opuścił, to czy został objęty zakazem wjazdu do UE na co najmniej 15 lat?
3. Czy przed deportacją, jeśli się zadziała, pobrano od niego jego biometrykę plus ewentualnie jakieś próbki DNA tak, by maksymalnie utrudnić mu potencjalny powrót, albo w ogóle go uniemożliwić w oknie transferowym innego kraju wspólnoty?