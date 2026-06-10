Kolejny atak imigranta w Lublinie. Tym razem na tle religijnym!
W Lublinie doszło do ataku z udziałem 19-leniego imigranta, który zaatakował ratownika medycznego. Mężczyzna to obywatel Kazachstanu. W momencie dotarcia na Szpitalny Oddział Ratunkowy był pod wpływem alkoholu.Akinori456
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Komentarze (67)
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Ogólnie czarno to widzę.
Niestety już za chwile wdrożenie paktu imigracyjnego i dopiero wtedy będzie kolorowo.
- 1,5 promila w wydychanym
czyli nie Rusek
Nie zataczałem się, mówiłem normalnie nie czułem się pijany żona nie mogła uwierzyć że taki wynik wyszedł w życiu by nie powiedziała, że byłem pijany.
I nie mówię tego, żeby się chwalić na codzień prawie zupełnie nie piję, dosłownie od święta. Mówię to po to, żeby podkreslić,
Dobrze, że historia z happy endem.
-kompletnie pijany
To świetnie pokazuje ich podejście do religii. Po ciemku allach nie widzi ale ty spróbuj coś powiedzieć na nich to "oni żyją religia do szpiku kości" i ci utna głowę.
Skrót do raju. O wiele łatwiej w--------c jakiemuś randomowi najlepiej kiedy nie może się bronić niż spełniać oblakanie wyśrubowane wymagania wlasnej religi.