W sumie to bardzo dobry patent na dzisiejsze czasy. Chyba zacznę nosić regularnie krzyżyk na szyi. Skoro obecnie nie można być pewnym, że będąc zaatakowanym przez obcokrajowca uzyska sie sprawiedliwy wyrok. On zaraz się będzie zasłaniał się odmiennością kulturową, albo że zwracając mu uwagę żeby nie srał na środku chodnika, obrażam go na tle religijnym, to trzeba grać w tę grę inaczej. Mam krzyżyk, w razie ataku od razu mówię że zobaczył Pokaż całość