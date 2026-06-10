Podrzędni lekarze stają się milionerami w rok (jak chociażby ten 29 latek dziś na Wypoku), ale nieeee, nie ma potrzeby zwiększania liczby etatów, bo wcale społeczeństwo się nie starzeje i wcale kształcenie lekarza, żeby jeszcze nabrał jakiejś praktyki i coś potrafił to tak z 10 lat, wcale. Lepiej słuchać mafii lekarskich i ograniczać liczbę lekarzy, bo przecież tu prawo popytu i podaży nie zadział. Najlepiej zmniejszyć liczbę miejsc i dolać pieniędzy, coby Pokaż całość