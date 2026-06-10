[MZ] Limity przyjęć na studia lekarskie nie będą zwiększane. "Nie ma potrzeby"
W przyszłych latach nie jest planowane zwiększanie liczby miejsc na studiach medycznych ani otwieranie nowych kierunków lekarskich. Po rozmowach z MNiSW, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, podtrzymaliśmy stanowisko, że nie ma potrzeby dalszego zwiększania limitu przyjęć na studia lekarskie.cepheus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 58
- Odpowiedz
Komentarze (58)
najlepsze
Nie tak trudno poszperać i zobaczyć kto np. głosował za szkodliwym Systemem Kaucyjnym, albo za nie działającym przekupstwem 500 i 800+.
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
Zawołajcie tą co dostaje piany na ryjcu jak źle napiszesz o kaście, to wam wszystko wytłumaczy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co do reszty nie można być pewnym, więc to wciąż lepiej niż wybieranie tych, którzy na 100% nic nie naprawią a "całkowicie przypadkiem" tylko psują od lat.