Limity na studia lekarskie osiągnęły maksimum. Więcej kandydatów nie przyjmą
Za pięć lat liczba lekarzy w Polsce będzie w pełni zabezpieczać potrzeby medyczne Polaków - twierdzi resort zdrowia i wyhamowuje limity miejsc na studiach lekarskich. W najbliższych latach liczba wakatów może się nawet zmniejszać.Nicolau
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Komentarze (20)
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Kamilę Logaj z całą pewnością. O reszcie osobników z popisu jeszcze nie wiemy
Fajny ten wolny rynek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak g@wno-elity mają konkurować z innymi to limity, reglamentacje, żeby przypadkiem nie było tanio.
Czego nie rozumiesz? XD