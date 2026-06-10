Czemu to w ogóle jest na głównej?

Co ma jego wyrok wspólnego z budową hotelu?

Co to za durny tytuł? Czemu biznes po polsku???

Czyli jak ktoś zrobił coś złego w przeszłości to do końca życia ma dziadować na zasiłkach? A może jedyną pracą jaką ma podjąć to kołchoz żeby typ nie miał czasem lepiej niż wykopki?

Już odchodzę od tego że typ przyznał się do winy, zaakceptował wyrok i się nie Pokaż całość