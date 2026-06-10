Biznes po polsku. Skazany za zakopywanie śmieci teraz budouje hotel
Chłop zakopywał śmieci. Dostał zawiasy UWAGA: Publicznie przeprosił za swoje działania, a oprócz zapłaty ponad 30 tysięcy złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dobrowolnie zobowiązał się do zadośćuczynienia w postaci posadzenia tysiąca drzew. Teraz buduje hotelzona-bije-ale-wolno-biega
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Komentarze (25)
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Co ma jego wyrok wspólnego z budową hotelu?
Co to za durny tytuł? Czemu biznes po polsku???
Czyli jak ktoś zrobił coś złego w przeszłości to do końca życia ma dziadować na zasiłkach? A może jedyną pracą jaką ma podjąć to kołchoz żeby typ nie miał czasem lepiej niż wykopki?
Już odchodzę od tego że typ przyznał się do winy, zaakceptował wyrok i się nie
@Notes: Bo ten portal stał się agregatorem taniej sensacji, a że niestety znaczna część jego użytkowników, bardzo unika wysiłku intelektualnego, to tak się to kończy.
@zona-bije-ale-wolno-biega co robi?
Jakby zakopywał trupy w lesie to może bym był zdziwiony - ale chyba niekoniecznie. Wszak po tym jak mordercy prowadzą w Zakopanem hotel .....