AI i tak powoli zabije archaicznego Worda i Excela. LLMy słabo ogarniają tego xmla który jest pod spodem, a MCP dla Worda/Excela jest gówniane. Nawet sam Microsoft nie radzi sobie ze zrobieniem porządnego MCP.

Jeszcze mają kroplówkę w postaci leśnych dziadków z korpo, którzy uczyli się Worda przez 40 lat i nie odpuszczają i dalej używają, ale do czasu. Obecnie AI w innych formatach wypluwa dokumentację w kilka sekund, a leśny dziadek Pokaż całość