LibreOffice uderza w Euro-Office i oskarża o sojusz z Microsoftem
Miała być europejska niezależność, a jest dalsze wiązanie z Microsoftem. Libre krytykuje Euro-Office za stawianie na Office Open XML, formatu rozwijanego przez Microsoft i głęboko zakorzenionego w środowiskach korporacyjnych, zamiast ODF, które zapew pełną wolność od konkretnych dostawców,jestemjakijestem1212
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Komentarze (38)
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@Almagest: A zarazem siedzą na Steam :D
Może idźmy w pliki TXT!
Akurat w tym wypadku działają ostrożnie implementując warstwę kompatybilności z dotychczas używanym formatem korporacyjnym. Nowe dokumenty będą odf, stare będą czytane poprzez xml.
@genburson: W miesiąc? Firmy mogą od 20+ lat przejść na rozwiązania otwartoźródłowe
Jak to zdobędzie chociaż 1% użytkowników to zaraz jakiś oberfuhrer wyda dekret że wszystko co tam użytkownik napisze i narysuje ma online lecieć do jakiegoś nowego "ministerstwa prawdy", dla dobra garbatych, kulawych i dzieci oczywiście...
Jeszcze mają kroplówkę w postaci leśnych dziadków z korpo, którzy uczyli się Worda przez 40 lat i nie odpuszczają i dalej używają, ale do czasu. Obecnie AI w innych formatach wypluwa dokumentację w kilka sekund, a leśny dziadek
Albo próba otwarcia dokumentu przygotowanego w libre, wygląda jak powrót do lat 2000 gdzie każdy dokument wyglądał przaśnie?
Times New Roman pt 10 to nie jest font używany w tym wieku
@tellet: Powiedz to Timesowi :D
@model_trzy_zmianowy: xdd dzięki open source miałeś okazję napisać że open source to g---o.