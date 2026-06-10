Obawiam się że może być tylko gorzej. I to nie tylko w US.

Nadchodzi pokolenie AI u którego jeszcze bardziej zaniknie umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania czy analizowania informacji oraz logicznego myślenia.

Nie bedzie takiej potrzeby, bo wszystko wyszuka, przemieli i przeczyta AI podając rozwiązanie na tacy. Bedziemy mieli pokolenie zombie przyjmujacych slepo wysrywy AI za wyrocznię, bez głębszej refleksji.