Kryzys edukacji w USA: 70% czwartoklasistów nie czyta biegle
Jeszcze gorzej jest z matematyką - 73% ósmoklasistów nie radzi sobie z nią. Pandemia pogłębiła kryzys, ale problemy zaczęły się wcześniej (smartfony, media społecznościowe). Eksperci ostrzegają, że bez zdecydowanych działań kolejna generacja wejdzie na rynek pracy z poważnymi deficytami.matixrr
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Komentarze (86)
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@bighatlogan: Po niej niczego innego się nie można spodziewać.
Nadchodzi pokolenie AI u którego jeszcze bardziej zaniknie umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania czy analizowania informacji oraz logicznego myślenia.
Nie bedzie takiej potrzeby, bo wszystko wyszuka, przemieli i przeczyta AI podając rozwiązanie na tacy. Bedziemy mieli pokolenie zombie przyjmujacych slepo wysrywy AI za wyrocznię, bez głębszej refleksji.
Oczywiście problemem jak zawsze są czarni i brązowi.
tam nawet dorośli są tępi
w ich telewizji co chwile musi lecieć prognoza pogody jako zapychacz bo innych rzeczy nie są w stanie przetworzyć i mózg musi się ochłodzić
@eSUBA94: Inna sprawa że tam pogoda potrafi naprawdę płatać figle - tornada, burze śnieżne, pożary czy inne g---o na poziomie w Europie niespotykanym ( ͡° ͜ʖ ͡°)
I nie tylko smartfony powodują problemu z czytaniem. W USA często uczy się dzieci zgadywać słowa, a nie składać głoski.
Tak, jest niezbędna.
Choćby po to, żeby właśnie zagrozić elitom.