Żałoba? Nie dla banków. UOKiK ujawnia, jak utrudniały życie spadkobiercom
Śmierć bliskiej osoby to ogromny cios, ale dla polskich banków bywa początkiem bezwzględnej biurokratycznej ścieżki. Prezes UOKiK wziął pod lupę największych graczy sektora finansowego, zarzucając im (nomen omen) rzucanie kłód pod nogi spadkobiercom.FXMAG
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Komentarze (17)
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Wysyłali też zapytanie w sprawie ewentualnych kredytów i lokat w innych
#szpiegujo
@jestemprzeciw:
caly jeden - Alicja, i tylko dlatego, ze zakladal on robienie nadplat (i tylko nadplaty powodowaly, ze bedzie on splacany). Ale byl on konsekwencja hiperinflacji, ktora wowczas byla w PL...