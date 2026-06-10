Kuzynowi zmarł ojciec, który mieszkał osobno. Rodzina nie wiedziała czy miał jakieś oszczędności, długi i czy płacił stałe rachunki i komu. Mimo aktu zgonu i dokumentów kto dziedziczy, bank odmówił wglądu do konta aby się rozeznać na czym stoją. Najlepiej jakby przyjęli spadek w ciemno. Dopiero pismo powołujące się na podobne aprawy w sądach i grożące wytoczeniem sprawy, zmieniło decyzję banku.



Wysyłali też zapytanie w sprawie ewentualnych kredytów i lokat w innych Pokaż całość