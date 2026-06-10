Polacy zatrzymani po protestach w UK. Traktują go jak groźnego przestępcę
Polak trafił do aresztu po protestach w Southampton i nie został zwolniony za kaucją. Oskarżony jest o rzucenie puszką w policję. Według ustaleń Polish Express, policja szuka kolejnych Polaków biorących udział w protestach. Sprawa budzi duże emocje wśród Polonii w UK.Zgradaktor
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Komentarze (69)
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@Neobychno: Bo w Polsce trwa cicha busyfikacja, zgarniają chłopów za każde wykroczenie (piwko na ławce, łapanie ryb bez karty wędkarskiej itp) jakby była tu wojna to kraje zachodnie też by dostarczały polskie mięso armatnie na front bez mrugnięcia okiem.
@Danuel: dokładnie. I z jakiegoś powodu wykopki stosują podwójne standardy
@Praxeologia: o pasuje tu ten mem ze szczurem: "urodziłem sie w stajni wiec jestem koniem" czy jak to tam szło