bez odpowiednich służb, raczej problem się będzie pogłębiał w całej Polsce, to widać po miastach, owszem jest na razie czysto, przyjemnie, w sumie nie można narzekać, ale widać najazdy przybyszów sczególnie tych pigmentododatnich którzy Polskę traktują jako albo tranzyt, albo miejsce gdzie można za free coś tam się pouczyć, w miarę dobrze zamieszkac i tyle. Gorzej jak będą tworzyć swoje enklawy, osiedla itd. Coś jak kiedyś Czeczeni, do tej pory policja w Pokaż całość