To nie Paryż, a już Katowice! Migranci gotują na otwartym ogniu w centrum
Mieszkańców najbardziej wzburza drastyczna nierówność wobec prawa. Prawo jest jakie jest, ale dlaczego jednych kara się za najechanie na trawnik, wyrzucenie śmiecia nie do tego pojemnika i wylicza mu się ilość "zużytego" deszczu do opłaty, a innym ich skrajne przewiny są darowane.ZobaczLink
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Komentarze (86)
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Starzejący się ludzie będą bezbronni wobec ton migrantów a Polskie dzieci będą pracowały na trzy etaty żeby spłacić benefity emerytalne i wyjeżdżać z kraju
@fraciu: Dzisiaj dokładnie o tym samym myślałem przy okazji newsa o zamieszkach w Irlandii. Niestety zgadzam się w 100%.
Do tego jesteśmy państwem frontalnym. Niech tylko zacznie się jakaś zawierucha, to mamy pozamiatane.
@jeden_z_gapiow:
Generalnie obcokrajowcy bez (tymczasowego) zameldowania lub udokumentowanego pobytu w hotelu powinni być deportowani.
A Państwo powinno umożliwić łatwe i szybkie tymczasowe meldowanie (np. rodziny z zagranicy która przyjeżdża w odwiedziny i ich gościmy) przez internet na okres np. do 2 tygodni, tak by procedura nie trwała dłużej niż 5 minut.
@Syfilis: XD