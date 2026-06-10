Ja rozumiem że Niemcy nadali śmierci tych 320 osób wydźwięk, że "zginęli przez tych co uciekli", ale przecież już wtedy regularnie w komorach gazowych zabijano masowo Polaków (Żydów dopiero od właśnie 1942), głównie w komorach gazowych.



To że akurat tych 320 skomentowano że to kara za ucieczkę innych, tak naprawdę niczego by tu nie zmieniło.

Zapewne tak czy owak by zginęli - może nie tego dnia, może za tydzień, ale raczej szanse Pokaż całość