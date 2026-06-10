84 lata temu z Auschwitz uciekło 9 więźniów. W odwecie zagazowano 320 osób
10 czerwca 1942 roku 50 więźniów z karnej kompanii Auschwitz II-Birkenau podjęło zbiorową ucieczkę podczas robót ziemnych. Udała się dziewięciu, w tym przyszłemu aktorowi Augustowi Kowalczykowi. Następnego dnia Niemcy rozstrzelali 20 i zagazowali 320 więźniów w odwecie.real_scoria
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Komentarze (58)
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@Eponhall: wciąż NIE. Zwalanie winy na osobę, która ratuje swoje życie to nic innego jak powtarzanie narracji i sposobu myślenia sprawcy.
@Eponhall: I tak by byli zagazowani, a tak 9 przeżyło.
To że akurat tych 320 skomentowano że to kara za ucieczkę innych, tak naprawdę niczego by tu nie zmieniło.
Zapewne tak czy owak by zginęli - może nie tego dnia, może za tydzień, ale raczej szanse
@re5ublimacja: W Polsce nie można negować ludobójstwa wołyńskiego
Nie żebym się czepiał ale oni chyba dużo więcej ludzi zagazowywali dziennie- jakby to nie zabrzmiało- dzień jak codzien. Inaczej w jaki sposób mogliby zabić ok miliona ludzi w kilka lat ?
Jeżeli przyjmujemy dane historyków bo Niemcy dokumenty zniszczyli to z 1,1 mln 900 tys było zagazowanych lub zginęło krótko po przyjeździe.
@noHuman: Temat wałkowany wielokrotnie i to przez ekspertów a nie randomy z wykopu jak my. Warto przywołać nieco ważnych wniosków. Primo Levi dość dużo analizował temat i napisał o tym książki. Był więźniem i jest uważany za autorytet.
W skrócie: moralnie główna odpowiedzialność spada na katów, nie na uciekającego.
A do tego ważna uwaga: przerzucanie winy za mord odwetowy na uciekiniera jest moralnie niebezpieczne, bo