Grecja przyspiesza deportacje migrantów, którym odmówiono azylu
Parlament przyjął nowe prawo migracyjne. Władze europejskiego państwa chcą przyspieszyć deportację migrantów, którym odmówiono azylu. Kluczowym elementem zmian jest możliwość tworzenia ośrodków dla migrantów poza UE, w krajach trzecich. Pierwsze centra mogą powstać już w przyszłym roku.Lokator87
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Komentarze (17)
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5-10lat za późno
Po cholere te centra żeby NGOs refugee welcome miały pracę za unijne pieniądze?
Odsyłać do krajów pochodzenia .Jeszcze rok chcą to odwlekać? JPRDL