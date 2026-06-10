29 letni Radny KO Dawid Kacprzyk zarobił jako lekarz w rok 1.6 miliona zł
Dawid w 2024 powiedział, że przyjmuje tylko na NFZ i nie realizuje wizyt prywatnych. Działacz Koalicji Obywatelskiej w kampanii mówił, że konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych na służbę zdrowia xDubijakitopiel
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Komentarze (25)
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https://wykop.pl/link/7733575/90-nowych-srodkow-na-ochrone-zdrowia-poszlo-na-pensje-lekarzy
90% nowych środków na ochronę zdrowia poszło na pensje kadry medycznej
@regularne_ekspresje: No bo służba zdrowia to tylko lekarze. Nie ma tam pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych czy nawet pracowników administracyjnych. Wypok to jednak kuźna intelektualnych asów.
@FuzzyWuzzy_: "jakieś lekarzyny" - powiedział operator wózka widłowego xD
@jegertilbake: żadna młoda osoba z dodatnim IQ nie wrzuca swojej mordy na FB z plakietką polityka, no i za ładny uśmiech też nie dostał takiej posadki bo jak sam pisałeś normalnie lekarze tyle nie zarabiają, a szczególnie szczyl który ledwo skończył studia xD