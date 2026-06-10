Pewne światło na sprawę powściągliwości w wymierzaniu zasądzonej kary, może rzucać to niepozorne zdanie: "Agnieszka Z. ma dziś 27 lat. 8 maja 2021 roku jechała do domu pomarańczowym jeepem, którego dostała od rodziców."

Prawo jest dla robali. Najlepsze jest to, że żeby pewien znany Sebastian nie uciekł, a potem wyraził przykładną skruchę, to dzisiaj zapewne też pozostając na wolności przeciągał by odbycie kary więzienia. Tylko że pan Sebastian rozpętał wkoło siebie Pokaż całość