Trzy osoby zginęły. Sprawczyni miała trafić do więzienia, ale tak się nie stało
Jak w tytule, sąd po raz kolejny odroczył wykonanie kary. Najpierw odroczył, bo miała staż stomatologiczny, a teraz bo stan zdrowia nie pozwala XD co tu się odwala? W powiązane wrzucę artykuł z tvn24, gdzie sprawa jest szerzej opisana, ale tam jest Paywall.Krmtzzz
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Komentarze (22)
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Prawo jest dla robali. Najlepsze jest to, że żeby pewien znany Sebastian nie uciekł, a potem wyraził przykładną skruchę, to dzisiaj zapewne też pozostając na wolności przeciągał by odbycie kary więzienia. Tylko że pan Sebastian rozpętał wkoło siebie
Chwila, co?
Przecież ta sprawa wymaga nagłośnienia i kontroli! Nie wierzę, że sąd, który ma stać na straży prawa, wydaje takie wyroki.
- w wolnym tłumaczeniu: 3-ofiary nie mogą! być przeszkoda na obecnej drodze prywatnego życia oskarżonej, wobec czego Sąd odwleka kare o 5-lat
...Ahaa, ale ona była przecież też fizyczna przeszkoda przez ktorą te osoby teraz nie maja jakiegokolwiek dalszego życia....
Kobieta jechała 120 na ograniczeniu 50. Zabiła 3 osoby i nie siedzi xD Nie wiem jak to skomentować xD
https://radiolodz.pl/5-lat-pozbawienia-wolnosci-dla-sprawczyni-wypadku-w-aleksandrowie-lodzkim,369862/
A na końcu stwierdzimy że w sumie już się trochę przedawniło, dawno temu to było, nie ma sensu po tylu latach wysyłać już dziewczyny do więzienia. Polskie sądy są dla bogatych ludzi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@kapitan-serwatka: Opaskę można dostać chyba tylko przy wyroku max 1rok i 6 mies.
https://m.youtube.com/watch?v=DmlHOUL8RTA