NAGRYWASZ? DAJ MI TO! KONWOJENCI W AKCJI)
Miejsce: ul.Gdańska w Bydgoszczy Materiał powstał w celach edukacyjnych, aby uświadomić kierowcom, jak duże zagrożenie i chaos stwarzają ich nielegalne manewry po chodniku.aldi7x
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Miejsce: ul.Gdańska w Bydgoszczy Materiał powstał w celach edukacyjnych, aby uświadomić kierowcom, jak duże zagrożenie i chaos stwarzają ich nielegalne manewry po chodniku.aldi7x
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Komentarze (20)
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I wydaje ci się, że taki janusz biznesu szukający ochrony przejmie się takim nagraniem? (o ile jakimś cudem je zobaczy). W większości przypadków to jeszcze się ucieszy, że ochroniarze przyczepiają się do byle czego xD
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Kierowcy stwarzają niebezpieczeństwo i niszczą infrastrukturę.
a wychodki klaszczom xD
pluje na was
@congobongo:
o... jaka samokrytyka :D