Telefon do wpływowego policjanta i zapominamy o mandacie?
Prokuratura Regionalna w Białymstoku domaga się grzywien od 5 do 15 tys. zł dla 14 osób, w tym byłych funkcjonariuszy polzlotychlopak
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Prokuratura Regionalna w Białymstoku domaga się grzywien od 5 do 15 tys. zł dla 14 osób, w tym byłych funkcjonariuszy polzlotychlopak
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Komentarze (32)
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@Logytaze: jakiej grzywny? pierdel i pasiaki. Bo to grube rzeczy.
@Logytaze: ta kara powinna być zawsze. Może by ich to czegoś nauczyło.
W dużych miastach tego nie ma, a jeśli już się trafi, to w skali mikro.
Salutowali mu jak tylko przeczytali nazwisko, w swoim powiecie nie płacił mandatów:)