Tak to działa i na własnej skórze to doświadczyłem. Kiedyś mnie chcieli zawinąć, bo się nie stosowałem do polecenia, w lodówce powiedziałem " poczekaj były komendant *nazwisko * to mój wujek, zobaczymy czy będziesz cwany "udawałem, że dzwonię. jeden z drugim na siebie popatrzył i po chwili mi kazali w---------ć z radiowozu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ). Oczywiście nie znam jakiegoś byłego komendanta, tylko powiedziałem nazwisko bo gdzieś przeczytałem Pokaż całość