zawsze chodzi o 3 rzeczy:

- kontrolę - wiedzę kto co robi,

- przyzwolenie - autoryzowanie działania, przyzwalanie lub blokowanie,

- pieniądze, które można na tym wyciągnąć - czy to w postaci marży czy podatków.

Czego to dotyczy i jakie są metody to rzecz wtórna, właściwa dla miejsca i czasu.



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