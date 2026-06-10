Za zabiegami na rzecz kontroli drukarek 3D stoi Michael Bloomberg
Niedawne naciski na kotrolę drukarek 3D, w celu zapobieżenia drukowania broni, są w 99% finansowane przez jednego człowieka, który w swojej historii wprowadził wiele przepisów mających na celu kontrolę ludzkich działań.osetnik
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Komentarze (41)
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nevermind
@MiKeyCo: nikt ich nie zmuszał.
- kontrolę - wiedzę kto co robi,
- przyzwolenie - autoryzowanie działania, przyzwalanie lub blokowanie,
- pieniądze, które można na tym wyciągnąć - czy to w postaci marży czy podatków.
- kontrolę - wiedzę kto co robi,
- przyzwolenie - autoryzowanie działania, przyzwalanie lub blokowanie,
- pieniądze, które można na tym wyciągnąć - czy to w postaci marży czy podatków.
Czego to dotyczy i jakie są metody to rzecz wtórna, właściwa dla miejsca i czasu.
Tak
Jest jak było w średniowieczu ale trochę lepiej. Władza może Cię zabić i nie poniesie konsekwencji, masz dla niej pracować i masz ograniczoną wolność.
W rozwiniętych krajach Europy zachodniej jest lepiej w tym temacie chociaż przeciętny piwniczak się z tym nie zgodzi i wie lepiej bo tak
@olszus: ta sprawa dotyczy najbardziej rozwiniętego kraju Zachodu.
nie wymyślaj scenariuszy które nigdy się nie wydarzą, patusy w potrzebie znajdują sposoby bez drukarek 3D
Tu chodzi o części zamienne i IP