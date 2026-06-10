Kopnął w głowę kobietę, bo otarła się na dworcu o jego partnerkę.
Na dworcu w Łodzi 41-latek kopnął z całej pary 55-letnią kobietę w głowę. Powodem miało być jej otarcie się podczas przejścia o jego partnerkę.tombeczka
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Na dworcu w Łodzi 41-latek kopnął z całej pary 55-letnią kobietę w głowę. Powodem miało być jej otarcie się podczas przejścia o jego partnerkę.tombeczka
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Komentarze (131)
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@Aster1981: W stosunku do patologii to jest akurat słuszne określenie.
BITA GODZINA ¯\(ツ)/¯
Koleś recydywista, nie potrafi się opanować w takich błahych sytuacjach. Powinno się maksymalnie odizolowac od społeczeństwa - dla bezpieczeństwa zwykłych ludzi.
@BlogoslawionyTwarozyc: widzisz, a u nas odwrotnie - patoli wojsko nie chce. Posiadanie w życiorysie prawomocnego skazania na karę więzienia nawet zwalnia z poboru.
@tetraedr: wczoraj na 25 lat skazali typa (z wytatuowanym Jezusem i Maryjką), który za to, ze ktoś zwrócił mu uwagę, wsadził temu komuś kosę pod zebra po tym jak z kolegami go przekopali
Także ten co zwrócił mu uwagę dostał dożywocie trzy metry pod ziemią, a ten co dla zabawy zaszlachtowal go z kolegami po 25
W klubach w takiej Bydgoszczy, Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie się z czymś takim nie spotkałem w ogóle, a w Łodzi to absolutna normalka.