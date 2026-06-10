Aluminium na wagę złota, a gminy wyrzucają je do kosza
System kaucyjny z października 2025 roku zamiast pomóc, odsłonił potężny chaos informacyjny w polskich miastach. Raport Fundacji RECAL (2026) obnaża błędy urzędników: aż 44 na 50 największych miast nie informuje poprawnie o segregacji drobnego aluminium (wieczka, kapsułki, blistry). Efekt? SamorządyFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
Koniecznie z podziałem na węglową i nierdzewną! I najlepiej od razu przetopioną, żeby gminy łaskawie opłat za śmieci nie podnosiły, bo nie będzie jak utrzymać kilkuset do niczego nie potrzebnych radnych w byle pipidówkach.