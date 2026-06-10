Gdy pojawiły się pierwsze doniesienia od Google, że Chrome dobiera się do adblockerów to podziękowałem nie tylko Chrome, ale całej bandzie przeglądarek opartej na rozwiązaniach Google. Firefox zawitał i ma się do dziś dobrze na każdym urządzeniu. Nie rozumiem po co wy jeszcze używacie Chrome/chromium.