Google kończy wsparcie dla uBlock Origin. Nadchodzi ważna zmiana w Chrome
Google zbliża się do zakończenia procesu wygaszania Manifest V2, czyli starszego standardu rozszerzeń dla przeglądarki Chrome. Najnowsze zmiany w Chromium sugerują, że użytkownicy nie będą już mogli korzystać z dodatków opartych na tej technologii, w tym klasycznej wersji uBlock Origin.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (63)
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@Khorne_: no cóż, to ten... zmieniłeś tapetę w Windowsie i stwierdziłeś, że masz nowy komputer
Presto w naszych sercach (*)
A poza tym...
@Wilczak: Dekalog Kieślowskiego w Operze to brzmi jak poważne wydarzenie kulturalne.