Dlatego wcześniej poszłam na nagranie programu telewizyjnego i spieszyłam się, żeby zdążyć na posiedzenie komisji planowania

Straszne, że w tak wyjątkowej sytuacji nie ma przepisów, które pozwalają wjechać bezpośrednio do budynku. Przecież nie codziennie dojeżdża się do pracy.