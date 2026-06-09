Zlikwidowali parking przed magistratem. Radna zaparkowała lexusem na chodniku i
Po likwidacji parkingu przed magistratem radna Małgorzata Potocka zaparkowała lexusem na chodniku, częściowo zastawiając ławkę przy nowym zieleńcu przed urzędem.Helix
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Komentarze (89)
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kolekcja klasyki
Straszne, że w tak wyjątkowej sytuacji nie ma przepisów, które pozwalają wjechać bezpośrednio do budynku. Przecież nie codziennie dojeżdża się do pracy.
A to luz, podpisałaby listę obecności i do domu. 5 min max :)
@fonderal na pewno skala jest inna. U nich może być jakimś wyjątkiem, wręcz ciekawostka u nas to reguła, tradycja.