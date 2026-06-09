To jest tak wielopoziomowa bezczelność, że Stanowski i tak użył łagodnego języka do sytuacji, która została sprowokowana przez tych PARSZYWYCH ludzi z KAS. Przecież jakim sk...... trzeba być, by iść do przedsiębiorcy, który pewnie sprzedał pierwszą w życiu pizzę z krewetkami i guzik wiedział o jakimś krewetkowym luksusie, a nawet nie mógł poczuć się zdziwiony, bo musiał szybko skoczyć do biedry po mrożone krewetki, aby te wredne baby obsłużyć i dostał mandat, Pokaż całość