KAS skierowało wniosek do prokuratury przeciwko Stanowskiemu
W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawił się wyjątkowo oszczerczy i niedopuszczalny komentarz wymierzony w jedną z naszych urzędniczek [] Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwaElementalX7
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Komentarze (102)
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Z informacji przekazanych przez Kurdej-Szatan wynika, że sprawa została ponownie umorzona
@Jacek_his: mógł iść w zaparte i mówić, że to nie są krewetki a parówki
@fraciu: no własnie to ustawa powinna być tak napisana, byś nie miał wątpliwości.
Np. Żywność surowa: 0%, przetworzona 8%, jednoznacznie niezdrowa typu słodycze 23%, żywność podawana w lokalach/restauracja itp 15% czy ile tam.
W każdym razie chodzi mi o brak możliwości interpretacji, a nie jak motyw z pączkiem, że w tej samej knajpie można go sprzedać z 3 różnymi stawkami vat.
Urzędników patałachów należy piętnować za ociężałość mentalna i złe decyzje!
Co to, czy to jakieś swiete krowy pracują w KAS?
Krytyka ich boli?
Żołnierzy można ciągać po sądach za użycie broni palnej do obrony granicy.
K----j-debil może obrażać wypełniających obowiązki obrońców ojczyzny.
Ale funkcjonariuszy dojących społeczeństwo i wyciskających podatki nawet metodami nieetycznymi nie można pociągać do odpowiedzialności. Oni są wiernymi sługami władzy.
Czego nie rozumiesz?
@MiKeyCo: Pokaż taki przepis.
dla głupców i prawników: przepisu nie ma, przepis jest wręcz przeciwny, ale realne działanie państwa z dykty i guano właśnie taki wskazuje wniosek.
ja wiem, że prawnicy mają problem przyznać, że realia odbiegają znacznie od doktryny i jest to jedna z najczęstszych manipulacji prawniczych pt. "nieprawda, że tak jest, a bo przepis stanowi inaczej"
Ale, że kogo on obraził? Urzędniczkę KAS niewymienioną z imienia i nazwiska bez żadnej możliwości identyfikacji?
Wygląda mi to na próbę zastraszenia z użyciem sądu i powinno to być dotkliwie karane zwłaszcza gdy inicjatorem jest instytucja publiczna.
chyba, że krewetka sprzedawana jest osobno i sam ją sobie wkładasz, no to może wtedy przejdzie, ale i tak nie byłbym zbyt pewien