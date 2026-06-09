FIFA anulowała wszystkie bilety z puli Iranu na 3 dni przed mundialem
Każda federacja biorąca udział w Mundialu otrzymuje 8% biletów na mecze swoich reprezentacji. Bilety które otrzymał Irański Związek Piłki Nożnej zostały anulowane, a kibice którzy je kupili bądź otrzymali nie wejdą na stadion.degenero
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Komentarze (45)
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@pasta_alla_carbonara: Ci ludzie robią generalnie dosłownie po raz kolejny jakiś światowy sabotaż wizerunku Stanów Zjednoczonych na nowej płaszzyźnie i to tym razem podczas imprezy używanej przez wszystkich nawet kraje pokroju Rosji, Kataru, RPA do poprawy wizerunku XD
@kanis-sapiens: bo izrael nie dostał się na mistrzostwa? XD
@navaare: na trzy dni przed startem ktos bedzie robil bojkoty, na pewno xD