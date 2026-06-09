Nawet 5 tys. zł za niewpuszczenie do mieszkania. Tworzą nowe przepisy
Za uporczywe niewpuszczanie właściciela lub zarządcy na kontrolę instalacji, może zostać ukarany grzywną nawet do 5 tysięcy złotych. W nagłych przypadkach będzie można wejść do lokalu w asyście służb. Grzywna dla państwa, nie dla właścicieli.H100
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Komentarze (26)
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20 zł XD To i tak taniej niż opłacanie wynajmu XD
A w ogóle to karę dostanie właściciel XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
@PIAN--A_A--KTYWNA:
Jak dziki lokator nie wpuści na kontrolę to właściciel dostanie karę.
A jak właściciel siłą wejdzie do swojego mieszkania by kontrolę przeprowadzić to dostanie wyrok za naruszenie
xD
Myślę, że codzienne szczegółowe 12 godzinne kontrole u niepłacących lokatorów spowodują u nich chęć zmiany mieszkania na inne :)
PS Mam na myśli bezpodstawne nawiedzanie osób regularnie płacących za wynajem.
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za głębokimi dolinami…..
Nie opowiadaj bajek że ktoś nękał osobę która regularnie płaciła czynsz i przestrzegała "regulamin najmu" ..