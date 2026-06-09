No tak bo ci debile kontrolują w godzinach 9-14 i się dziwią ze nikogo nie ma w domu... No nie dziwne, skoro k.rwa ludzie pracują, a nie że buraki zakładają że Polska to kraj samych emerytów i oczekują że będą wszyscy w domu 9-14. Jbć tępych urzędasów. Mam nadzieję że jak Braun dojdzie do władzy do zmieni czas pracy urzędów na 14-22 i się skończy bajlando urzędnicze. A nie że zasłaniają się Pokaż całość