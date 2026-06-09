Odkąd ministrem klimatu i środowiska jest pani Henig z kiosku, obserwuję pogorszenie jakości wód rzecznych. Widocznie pryjorytety są w innych obszarach. Zbudowano już oczyszczalnie, fundusze z EU się skończyły, więc można truć od nowa. Popłynie do morza i nie będzie dowodów.

Nie rozumiem, o co panu chodzi. Zrzuty na pewno zgodne są z normami. I lepiej dla pana, żeby pan tego nie kwestionował.