W Polsce jak w Indiach. Rzeka umiera, a zakład gdzieś ma ekologię.
Główny truciel śmieje się ludziom w oczy, płaci kary i dalej zatruwa. Poproszę o pomoc w nagłośnieniu sprawy.chaberr
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Główny truciel śmieje się ludziom w oczy, płaci kary i dalej zatruwa. Poproszę o pomoc w nagłośnieniu sprawy.chaberr
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Komentarze (14)
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"Janusz Tomasz Górka, naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w białostockim WIOŚ tłumaczy, że problem smrodu pojawia się, gdy mleczarnia robi zrzuty ścieków, które nie są dostatecznie oczyszczone i gdy jest zbyt duża produkcja w stosunku do możliwości oczyszczania. Gdy WIOŚ „przyłapie” zakład na przekroczeniach, może nałożyć mandat, maksymalnie 7,5 tys. zł. Ale to żadna kara dla tak dużego przedsiębiorcy.
- Obecnie prowadzimy postępowanie o wstrzymanie całej
Nie rozumiem, o co panu chodzi. Zrzuty na pewno zgodne są z normami. I lepiej dla pana, żeby pan tego nie kwestionował.