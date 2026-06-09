Niedawno kupiłem sobie u nich słuchawki bezprzewodowe PHILIPS. W opisie do PC i do telefonu. Jak nieliczne miały materiałowe muszle a nie pseudoskórkę.

Rozpakowuję w domu a tam brak nadajnika bluetooth. Miałem w domu dwa, z żadnym nie współpracował.

To na następny dzień idę i mówię, że nie ma nadajnika. A oni się mnie pytają czy w ogóle powinien być.

- To jak ma sie łączyć z komputerem bez wbudowanego nadajnika BT?

- Teraz laptopy Pokaż całość