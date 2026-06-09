Cześć Mirki i Mirabelki!
Kupiłem słuchawki Sony WH-1000XM5 w Media Markt i złożyłem reklamację z tytułu rękojmi, bo urządzenie nie działało zgodnie z funkcjonalnością opisaną przez producenta. Słuchawki zaczęły same się wyłączać podczas użytkowania, mimo że były nadal używane i podłączone poprzez bluetooth.
Serwis stwierdził, że… wyłączył funkcję automatycznego wyłączania i uznał sprzęt za "w pełni sprawny". Media Markt odrzucił rękojmię oraz odstąpienie od umowy, twierdząc że "towar jest zgodny z umową".
Najlepsze jest to, że producent na swojej stronie reklamuje właśnie tę funkcję jako jedną z cech produktu. Czyli funkcja istnieje, jest elementem produktu i marketingu, ale po jej wyłączeniu sklep uważa, że wszystko jest OK XD
Napisałem odwołanie, wskazałem że: chcę korzystać z tej funkcji, była reklamowana na stronie producenta, wyłączenie funkcji oznacza ograniczenie funkcjonalności produktu.
Odpowiedź Media Markt: "Podtrzymujemy nasze stanowisko" xd.
Czy według Was sklep naprawdę może uznać sprzęt z wyłączoną funkcją za pełnowartościowy i zgodny z umową? Ktoś miał podobną akcję z Media Markt albo Sony?
Komentarze (38)
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Inaczej nic się nigdy w tym kraju nie zmieni.
@real_scoria: Nie, po rostu Sony sobie leci w c---a bo to wada fabryczna w tym gównianym modelu. Nie tylko u nas ale na całym świecie robią w tym modelu takie walki.
@wuadek: słuchał w innym języku
Kupujesz smart watach sony s3 clasic
Otwierasz opakowanie zakladasz uruchamiasz a tam ze bez sparowania nie bedzie dzialal i nie pokaze godziny... Zegarek, czicie, bez tel nie pokaze godziny...
Masz jednak telnhuawei p30 pro
Ostatni ktory mial uslugi google
Ale chu.., z tym telnten zegarek nie bedzie sie parowal bo p40 i nowsze nie maja google...
Kupiles go dla funkcji zdrowotnych pulsometr ekg o2 itp... Po roku wylaczaja ekg
Rozpakowuję w domu a tam brak nadajnika bluetooth. Miałem w domu dwa, z żadnym nie współpracował.
To na następny dzień idę i mówię, że nie ma nadajnika. A oni się mnie pytają czy w ogóle powinien być.
- To jak ma sie łączyć z komputerem bez wbudowanego nadajnika BT?
- Teraz laptopy