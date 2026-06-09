Ja miałem dwa bliskie spotkania z psami i obydwa przez durną nieodpowiedzialność właścicieli, którzy uważali, że "mały nie ugryzie, on jest spoko git nie ma czego się bać tylko hałasuje" xD. Raz rana wojenna - ugryzienie koło łokcia (z rąk właściciela mnie pies upieprzył), raz rozerwany but.



A ogólnie bonus, kiedyś jadę sobie autem przepisowo 30 km/h i pies wyleciał z podwórka mi pod auto, walnąłem go, ale z racji małej prędkości i Pokaż całość