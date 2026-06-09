100 pogryzień dziennie. Cena ludzkiej nieodpowiedzialności. [DOKUMENT]
W Polsce dochodzi do ponad 100 pogryzień przez psy każdego dnia. Ofiary tracą zdrowie, pupile, poczucie bezpieczeństwa. A właściciel mówi: on chce się tylko przywitać". Rozmawiamy z ofiarami, psychologiem sądowym i behawiorystą. Pytamy, dlaczego system nie działa i kto naprawdę odpowiada za psią agLapkultura2026
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Komentarze (57)
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Obowiązkowy kaganiec, a za brak walić po 10tys mandatu.
Kilku ukarać dla przykładu, reszta się dostosuje,
Kto odpowiada za pogryzienia? Egoistyczni psiarze-debile
#kundle #samoobrona #psiapatologia #psiarze #karton
Dziecko przy drzewie zastawione rowerkiem, ja przed dzieckiem stoję. Jedna ręką na spuście gazu, druga na cynglu noża. Na szczęście pies został odwołany, ale byłem w pełnej gotowości. Także spokojnie, a lepiej mieć pod ręką, niech się nie przyda. A w razie czego nawet lekko spóźniony
@pan_Ropuch: Może tak, a może nie. Ty za to nie będziesz miał nawet czego wyciągać. Zostanie Ci ucieczka, albo będziesz się z nimi gryzł.
Zależało mi aby podkreślić w materiale skandaliczne luki prawne, które powodują, że nie można odebrać ani uśpić agresywnych, stwarzajacych zagrożenie psów.
Niemniej, brawo za materiał, który obnaża ogromny problem.
A ogólnie bonus, kiedyś jadę sobie autem przepisowo 30 km/h i pies wyleciał z podwórka mi pod auto, walnąłem go, ale z racji małej prędkości i
2. Obowiązkowe czipowanie psów + pobranie próbki DNA.
3. Obowiązkowa kastracja i sterylizacja psów.
4. Obowiązkowy kaganiec dla większych ras.
zacznijmy jednak na początku od możliwości odebrania takiego psa.