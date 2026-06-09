Włochy deportowały pakistańskiego duchownego, który bronił małżeństw z 9-latkami
25-letni imam Ali Kashif z Pakistanu, działający w dwóch centrach islamskich w północnych Włoszech, został wydalony z kraju po szokujących wypowiedziach w telewizji.digital-nexus
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Komentarze (18)
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https://europeantimes.org/pakistani-imam-expelled-in-italy-for-promoting-child-marriage/
Obiecywano mu krainę miodem i mlekiem płynącą, gdzie będzie szanowana jego "kultura" i religia. I co? No nie jest. On chce tak normalnie, po swojemu i jednak nie wolno. Kłamczuchy. /s
Pamiętajcie, nie wszystkie kultury są równe.
To tak jakby oglądać wielki pożar lasu i rozpinać rozporek, by walczyć z nim szczochem.
Tutaj potrzeba działania na szerszą skalę.