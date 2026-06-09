AI ratuje niemal 20 -letnie karty AMD. Linux daje drugie życie starym Radeonom
Legendarne Radeony z serii HD 2000, HD 3000, HD 4000, HD 5000 i HD 6000 otrzymują kolejną szansę na dalsze działanie w nowoczesnych dystrybucjach Linuksa.ochucki
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Komentarze (63)
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Kupiłem go by móc grać komfortowo w Call of Duty 2. No ale aktualizacja driverów nie była niczym wtedy dla mnie oczywistym więc jechałem na sterownikach z płyty załączonej przez producenta.
Szło mi w CoDzie wyśmienicie. Wydawało mi się, że ta nowa grafika daje mi taką odległość renderowania przestrzeni, że mogę ze snajperki ściągać ludzi z drugiego końca mapy!
Ale nie była to kwestia
ps2. 7730hd lezy za mna w komplecie na polce i calego wiedzmina 3 ogralo.
Jeśli chodzi o renderowanie grafiki na procesorze - zapewne tak xD
no to pewnie mieli jakis stary sterownik ktory dziala i teraz dostali
@3mortis: Koleś który to programuje będzie mógł sobie uruchomić linuksa na swoim starym radeonie. Tu nie ma co doszukiwać sie jakiś głębszych rewelacji.
a to dotychczas nie działały?