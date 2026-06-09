To rzucę anegdotę o moim ulubionym Radeonie 9200.

Kupiłem go by móc grać komfortowo w Call of Duty 2. No ale aktualizacja driverów nie była niczym wtedy dla mnie oczywistym więc jechałem na sterownikach z płyty załączonej przez producenta.

Szło mi w CoDzie wyśmienicie. Wydawało mi się, że ta nowa grafika daje mi taką odległość renderowania przestrzeni, że mogę ze snajperki ściągać ludzi z drugiego końca mapy!

Ale nie była to kwestia Pokaż całość