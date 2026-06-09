AI wolno więcej? Meta uważa, że pobieranie treści z Torrentów jest uczciwe
Wydawało się, że w debacie na temat praw autorskich i sztucznej inteligencji słyszeliśmy już wszystko, ale firma Marka Zuckerberga postanowiła przesunąć granice prawniczej kreatywności.ggs-hg
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Komentarze (36)
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@larkinflight: wykopki hołdują dokładnie tej samej zasadzie
@Benedylbert_Mlekogroszek: To znaczy że jest ok?
Ty pobierać coś Meta z Torrent? NIE DOBRZE! TO JEST NIEZGODNE NASZYM STANDARDOM SPOŁECZNOŚCIOWYM!!!!!!!!!!!!!!
Jak robi to zwykły człowiek to wtedy jest podła kradzież, za którą należy się 30 lat więzienia ¯\(ツ)/¯
https://di.com.pl/aaron-swartz-popelnil-samobojstwo-grozilo-mu-30-lat-wiezienia-za-przestepstwo-komputerowe-47351
Wreszcie przy opłacie od każdego smartfona, laptopa tv, Opłata reprodukcyjna, bo rząd uważa, że każdy jest potencjalnym piratem. To chyba pobór takich rzeczy