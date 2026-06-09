A to nie wolno pobierać z torrentów? W dobie gier, aplikacji i usług, do których dostajemy jedynie "DOSTĘP" a nie apkę na własność. Dostęp, który może być z wielu powodów nam zabrany, np. zamykanie serwerów. W dobie aplikacji, które po zakupie proszą o więcej PLN, dodatki, skiny, skórki, lootboxy,

Wreszcie przy opłacie od każdego smartfona, laptopa tv, Opłata reprodukcyjna, bo rząd uważa, że każdy jest potencjalnym piratem. To chyba pobór takich rzeczy Pokaż całość