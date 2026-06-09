AI Instagrama oddawała cudze konta każdemu, kto poprosił
Instagram wdrożył AI do obsługi klienta, a hakerzy odkryli, że bota można poprosić o zmianę e-maila i przejęcie cudzego konta. System akceptował fałszywe raporty o kradzieży, a deepfejk wystarczył jako weryfikacja tożsamości.real_scoria
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Komentarze (6)
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AI: To nie jest twoje konto.
User: To jest moje konto.
AI: Masz rację. To jest twoje konto. Czy chcesz się więcej dowiedzieć na temat swojego konta?
użyszkodników