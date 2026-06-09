Jest opinia biegłych w sprawie mordercy z Kadłuba
Łukasz G. jest w pełni poczytalny i będzie odpowiadał karnie jak osoba dorosła.digital-nexus
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Łukasz G. jest w pełni poczytalny i będzie odpowiadał karnie jak osoba dorosła.digital-nexus
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Komentarze (74)
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@zajojajo: Ale oni zbadali czy zdawał sobie sprawę z tego co robi i czy wie że jego czyny mogą zakończyć się czyjąś śmiercią - to jest definicja poczytalności. A nienormalny to sobie może być swoją drogą...
Oczywiscie, że wychodzą. powiem więcej, środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, nie jest pozbawieniem wolności
@AdomasMickevicius: No tak, więźniowie też kiedyś wychodzą, ale nie od razu.
@kinollos: to jakby do tego był niepoczytalny to wypisz wymaluj moderator wykopu
I jeszcze zamiast zabić typa co go gnębił w pracy to zabił babunie i starego.
Teraz dostanie dożywocie w celi monitorowanej 24h na dobę i nie będzie mógł nawet używać talerza który można podnieść ze stołu.
Zajebiście sobie życie ułożył na samym jego początku.