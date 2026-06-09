Czy w przypadku takim jak ten gdzie jest 100% pewności że to on zabił nie mołoby byc kary smierci? naprawde uwazam ze to najlepsze rozwiazanie w tym przypadku. Ogolnie referendum powinno byc w tej sprawie, zapytac polakow co sadza. Pokazac im te sprawe pokazac im ten filmik co nagral i zapytac czy checie takiego chwasta utrzymywac i ryzykowac ze kiedys moze wyjdzie na wolnosc, ciekawe jaki wynik by byl