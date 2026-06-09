Belfast - somalijczyk próbuje odciąć głowę irlandczykowi
Dlaczego zniknęły już 3 znaleziska na ten temat, z czego jedno z płomieniem na głównej? Nie wiem ale się domyślam, brawo moderacjawiraszka87
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Dlaczego zniknęły już 3 znaleziska na ten temat, z czego jedno z płomieniem na głównej? Nie wiem ale się domyślam, brawo moderacjawiraszka87
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Komentarze (105)
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@Blaskun: Potem ci fachowcy i ich dzieci będą rządzili tobą i resztą tumanów bez szkoły więc to też nie jest rozwiązanie. Pomyśl nad czymś innym.
Swoją drogą, to mi kiedyś dali miesiąc bana za cytat z Kieślowskiego. Oto miara upadku.
A zresztą, dlaczego nie te wszystkie trzy opcje - wytłumaczenia usuwania znalezisk jednocześnie?
Parafrazując - odcięcie komuś głowy na środku ulicy jest integralną częścią mieszkania w dużym mieście. Trza się zwyczajnie przyzwyczaić a nie niepotrzebnie raban robić. To niedobra jest i bardzo niepodobne.
https://sejmsenat2023.pkw.gov.pl/sejmsenat2023/pl/komitet/29615?elections=sejm&obszar=180100
Stworzy się dystrykty, pobuduje mury, a politycy sporadycznie będą z obstawą przejeżdżać przez świat plebsu.