Zabójstwo na Nowym Świecie. Główny skazany usłyszał wyrok 25 lat więzienia
Sąd skazał Dawida Mirkowskiego na 25 lat więzienia. Mężczyzna był głównym oskarżonym w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie w Warszawie.kubaowo
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Sąd skazał Dawida Mirkowskiego na 25 lat więzienia. Mężczyzna był głównym oskarżonym w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie w Warszawie.kubaowo
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Komentarze (44)
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Rozsiewanie takich kłamstw i dezinformacji pomaga prawdziwemu sprawcy, więc powinno być traktowane, jeśli nie jako współudział, to przynajmniej pomocnictwo.
(╥﹏╥)
@mindy-moo: dali rade - oni go najpierw skopali, a później ten śmieć dobił go nożem
Co to znaczy uciekl majac przyklepane 7 lat? My nie do konca jestesmy powazni z tym wymiarem sprawiedliwosci w PL.
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