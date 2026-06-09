europa testuje czterodniowy tydzień pracy

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XD chyba w czasie pandemii i bezpośrednio po niej. Aktualnie Europa jest w takiej dupie że 4 dni w tygodniu nie wchodzą w gręKanclerz Niemiec grzmi że Niemcy pracują za mało. Niemcy likwidują maksymalną ilość godzin pracy na dzień zostawiając tylko maksymalną ilość godzin tygodniowo (tak żeby pracodawcy mogli elastyczniej dysponować pracownikami) a tu jakiś odklejeniec pisze o tym że zachód testuje xDddddd