Pracujesz więcej niż reszta Europy. W nagrodę dostajesz mniej pieniędzy
Podczas gdy zachodnia Europa testuje czterodniowy tydzień pracy i optymalizuje procesy za pomocą AI, polski rynek pracy przypomina raczej maraton na wyniszczenie. Polscy pracownicy spędzają w firmach długie godziny, a ich portfele wciąż chudną w oczach w porównaniu do unijnych liderów.FXMAG
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Komentarze (24)
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XD chyba w czasie pandemii i bezpośrednio po niej. Aktualnie Europa jest w takiej dupie że 4 dni w tygodniu nie wchodzą w grę
Kanclerz Niemiec grzmi że Niemcy pracują za mało. Niemcy likwidują maksymalną ilość godzin pracy na dzień zostawiając tylko maksymalną ilość godzin tygodniowo (tak żeby pracodawcy mogli elastyczniej dysponować pracownikami) a tu jakiś odklejeniec pisze o tym że zachód testuje xDddddd
Bo za mną stoją statystyki ile osób jest zwalnianych, jakie bezrobocie króluje na europejskich rynkach, to że pracodawcy nie płacą więcej niż minimalna za proste zadania oraz to że zamykają się całe zakłady pracy lub rekordowa liczba firm ogłasza upadłość. Dane masz w Internecie :)
A to że ty ciągle masz owocowe czwartki albo że gdzieś ktoś otworzył nową działania lub rusza nowy startup nie zobaczą
@Notes: Wdzięczny, że ma pracę? tobie