Jakiś degenerat włożył kotkę i 3 kocięta do kartonu, który zapakował w folię i obkleił taśmą - by się udusiły.
Tu jest link do postu na Facebooku:
A tu zrzut ekranu dla niefejsbukowych:
Jakiś degenerat włożył kotkę i 3 kocięta do kartonu, który zapakował w folię i obkleił taśmą - by się udusiły.fiziaa
Jakiś degenerat włożył kotkę i 3 kocięta do kartonu, który zapakował w folię i obkleił taśmą - by się udusiły.
Tu jest link do postu na Facebooku:
A tu zrzut ekranu dla niefejsbukowych:
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Komentarze (20)
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Nie jedna matka truła własne dzieci dla współczucia i zbiorek, po tych fundacjach obawiam się tego samego.
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