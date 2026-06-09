Wykopię, i choć nie chcę rzucać oskarżeń, to opowiem pewną anegdotkę. Jest sobie osoba, która znała weterynarza. Pewna fundacja chciała nawiązać współpracę z tym weterynarzem i mu płacić za ratowanie takich zwierząt, oczywiście hajsem ze zbiórek. Przynieśli mu psa ze świeżo połamanym w kilku miejscach kręgosłupem, w stanie do uśpienia - kazali leczyć nie patrząc, że to bezcelowe i fundujące tylko cierpienie dla zwierzęcia. Jak później zostało zgłębione - fundacja nie przyznawała Pokaż całość