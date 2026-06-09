Mnie ciekawi inna rzecz - skoro autokar był i tyle dzieci, że nie zauważyła jednego - to gdzie była reszta kadry, opiekunków itp? Przepisy przecież określają ile musi być osób na dzieci. Gdzie była cała reszta, bo w artykule tylko o niej się mówi.

Nie pochwalam, nie popieram, ale wydaje mi się, że z kobiety zrobiono trochę kozła ofiarnego. Pewnie zawiniła jako jedna z wielu w systemie.