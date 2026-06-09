Przedszkolanka zapomniała zabrać 5-latkę na wycieczkę. Sąd wydał wyrok
5-latka przez 6 godzin przebywała w przedszkolu bez opieki, bo 46-letnia opiekunka zapomniała o liście obecności. Kiedy jej matka zadzwoniła, opiekunka zapewniła, że dziecko świetnie się bawi. Skazana nie miała uprawnień kierownika wycieczki. Zapłaci 10 tys. i przez 5 lat nie może pracować z dziećmiwilgaroksa
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Komentarze (48)
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@DoktorMorela: Ty nawet nie wiesz co takie dziecko potrafi odwalić jak je zostawisz na nawet 5min samo. BTW nawet są przepisy, że nie masz prawa zostawić dziecka samego sobie poniżej 7roku życia.
Historia mojego znajomego, dziecko położyło mleko w kartonie na kuchence i ją odpaliło(elektryczna płyta grzewcza), kiedy mama była na 2 końcu kuchni i szukała czegoś w lodówce, czas akcji nawet nie minuta.
Nie pochwalam, nie popieram, ale wydaje mi się, że z kobiety zrobiono trochę kozła ofiarnego. Pewnie zawiniła jako jedna z wielu w systemie.
@trzyCzwarte_i_5: Nie wiem. Znam sytuacje, gdzie małżeństwo było pod wpływem alkoholu, ale mimo sprawy w sądzie nim im nie zrobili (nie narazili dzieci na niebezpieczeństwo itp. itd.).
Ja
Raczej siedziało gdzie indziej albo nawet w głupiej szatni. To 5 latka, często są historie, że takie dziecko siedzi w szatni samo i czeka, aż go ktoś zabierze, bo samo się nie ruszy. Raczej nie obstawiam żeby całe przedszkole jechało na wycieczkę, więc mogła też być w innej klasie/swietlicy.